Abgespecktes Programm : Haldern Pop hat begonnen

Die Band All The Luck In The World tritt dieses Jahr beim Haldern Pop auf. Foto: Band

Bis Samstag ist endlich wieder Haldern Pop. 36 Künstler treten in diesem Jahr bei dem Festival auf. Die Dirty Projectors und All The Luck In The World sind die bekanntesten.

Das Haldern Pop-Festival hat einen legendären Ruf. Vor knapp vier Jahrzehnten wollten ein paar Messdiener endlich einmal gute Live-Musik auch in ihrem Dorf hören. 1984 nahmen sie die Sache selber in die Hand, stampften ein kleines Festival aus dem Boden, das schnell zu einem Geheimtipp und schließlich zu einem der interessantesten in ganz Deutschland wurde. Zum Haldern Pop kamen viele Bands und Künstler, die niemand auf der Rechnung hatte – und kurze Zeit später ihren Durchbruch erlebten.

In den vergangenen Jahren war das Festival meist ausverkauft, bevor überhaupt feststand, wer dort spielen würde. 7000 Besucher passen auf das alte Reitplatzgelände am Ortsrand, in diesem Jahr werden es deutlich weniger Fans sein. Durch Corona hat sich das Festival noch einmal neu erfunden und geht zurück zu seinen Wurzeln. Genau wie damals, als die jungen Leute aus Haldern auf ihren Messdienerfahrten die Landschaft Südtirols zu Fuß erkundeten, können die Festival-Besucher in Gruppen à 100 Personen an Wander- oder Radtouren teilnehmen und entlang der Strecke an verschiedenen Orten im Dorf je vier Konzerte anschauen. Dazu gibt es weitere Konzertorte wie den Marktplatz und die katholische St.-Georg-Kirche. Ebenfalls jeweils nur für ein überschaubares Publikum zugelassen.

Zu den Organisatoren der ersten Stunde gehört Stefan Reichmann. Er ist bis heute künstlerischer Leiter des Festivals und sagt zu den Bedingungen in diesem Jahr Sätze wie: „Bevor wir das Atom spalten, wollen wir dem Molekül wieder auf die Beine helfen.“ Reichmann und sein Team haben vorsichtig geplant. Auch als die Inzidenzzahlen schon andere Größenordnungen zugelassen hätten, beließen sie es bei einem kleinem Publikum. „Um die Frage, wie viele Tickets wir verkaufen müssen, damit sich das Festival rechnet, ist es nie gegangen. Nur darum, wie wir wieder Leute in den Ort holen und drei Tage Spaß haben können“, sagt Reichmann.