Kate Bush, Phil Collins und Co. Sieben Songs, die dank Netflix und Tiktok zurück in den Charts sind

Plattformen wie Netflix und Tiktok verhelfen nicht nur jungen Talenten, sondern auch in die Jahre gekommenen Hits zu neuem Ruhm. Und so stürmen Klassiker wie „In The Air Tonight“ oder „Running Up That Hill“ über 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung erneut die Charts. Das sind die erfolgreichsten Comebacks.

Kate Bush - „Running Up That Hill“ (1985)

In der vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „Stranger Things“ spielt der Song eine besondere Rolle. Als Bösewicht Vecna den Geist von Max übernimmt, gelingt ihr durch die bekannte Melodie die Rückkehr in die Realität.