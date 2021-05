Album „Daddys Home“ : St. Vincent lässt die 70er-Jahre neu klingen

Endlich mal wieder eine großartige Pop-Platte: Auf „Daddy’s Home“ erfindet die amerikanische Musikerin St. Vincent ein alternatives New York.

Annie Clark ist eine Musikerin, auf die all das zutrifft. Sie nennt sich St. Vincent, und ihre Alben sind oft eine Spur zu ausgefeilt und zu durchdacht. Mehr Kopf als Hüfte, und wer sich anhört, wünscht sich gleich Stift und Zettel, um alle Bezüge und Referenzen notieren zu können. Dabei ist St. Vincent eine der coolsten Künstlerinnen zurzeit, sie hat Funk und Groove, sie erhebt sich über sexuelle Zuschreibungen und feiert das Fluide. Zu jeder neuen Veröffentlichung liefert sie eine Geschichte mit, die sie an eine jeweils andere Bühnenfigur koppelt: von der verzweifelten Hausfrau in der Vorstadt bis zur Domina in Pink.

Es gibt Anleihen an Prince, an die weiten Klangwelten Pink Floyds, an Bowie und die Steve Miller Band. „Live In The Dream“ ist eine wunderbare Traumwandler-Ballade, die sich den Anfang von „Comfortably Numb“ borgt: „Hello?“. „Down And Out In Downton“ schwebt auf einer gänzlich unironischen Melodie ein, die durch Sitars geradezu spirituell anmutet. Und ganz groß ist „The Melting Of the Sun“, das zunächst an Stevie Wonder denken lässt und wie in einer Nussschale St. Vincents Entwurf eines alternativen Seventies-Downtown fasst.