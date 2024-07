Cyndi Lauper, Ikone der 1980er-Jahre „Die Frage nach dem Alter ist Sexismus“

Sie ist einer der größten Stars der 1980er-Jahre: Cyndi Lauper veröffentlichte Hits wie „Girls Just Wanna Have Fun“, „Time After Time“, „She Bop“ und „I Drive All Night“. Unbedingt hören sollte man noch einmal ihr Klasse-Album „She’s So Unusual“ von 1983. Was hierzulande wenige wissen: Die 71-Jährige ist bis heute im Musikgeschäft erfolgreich, etwa mit ihrem Broadway-Musical „Kinky Boots“, für das sie 2013 den Tony Award und den Grammy bekam. Lauper engagiert sich außerdem für Gleichberechtigung, ihre Organisation True Colors United sorgt für queere obdachlose Jugendliche. Nun geht sie mit ihren größten Erfolgen auf „Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour“: Am 26. Februar kommt sie in den PSD Bank Dome nach Düsseldorf. Wir erreichen Lauper telefonisch in New York. Sie ist charmant, lacht viel, und wer ihre Stimme hört, hat direkt einen Ohrwurm: „I come home, in the mornin' light…“