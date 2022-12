Konzert in Düsseldorf Warum Cro mit seiner Hose kämpfen musste

Man weiß nicht so recht, ob das Ganze Hin und Her Cros Teil der Inszenierung ist, oder ob er diese Ruhephasen einfach braucht. Die Show jedenfalls wird und wirkt dadurch unruhig und ohne wirkliches Konzept. Den insgesamt etwa 3000 Fans in der Halle ist das egal, sie singen „Denn mein Chick is so bad, so bad, so bad“, bis der Sanitäter kommen muss. Denn einige junge Mädchen in den ersten Reihen kippen um. „Wie geht’s euch, Düsseldorf?“ fällt Cro dazu ein, während die eine oder andere Zwölfjährige bewusstlos vom Sicherheits-Personal aus dem Gedränge gezogen wird.