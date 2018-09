Cranberries-Sängerin O'Riordan ist ertrunken

London Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder selbstzugefügte Verletztungen gibt es nach den Untersuchungen nicht.

Die Anfang des Jahres in einem Londoner Hotelzimmer tot aufgefundene Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan ist bei einem „tragischen“ Unfall ums Leben gekommen. Das berichteten mehrere britische Medien unter Berufung auf das Ergebnis einer amtlichen Untersuchung der Todesursache in London am Donnerstag. Demnach ist die 46-jährige O'Riordan unter erheblichem Alkoholeinfluss in der Badewanne ertrunken. In dem Hotelzimmer wurden mehrere leere Alkoholflaschen gefunden.Hinweise auf Fremdeinwirkung oder selbstzugefügte Verletzungen gebe es nicht.