Klassiker gehen viral Diese Songs feiern dank Netflix und Tiktok ein Revival

Was haben „Stranger Things“, „Supernatural“ und „Der Bergdoktor“ gemeinsam? Richtig, alle drei Serien sind extrem erfolgreich. Was die wenigsten Zuschauer wissen: Diese Formate haben außerdem einem Oldie der letzten vier Jahrzehnte zu neuem Ruhm verholfen. So sorgte eine Folge der vierten „Stranger Things“-Staffel dafür, dass „Running Up That Hill“ von Kate Bush nach über 40 Jahren wieder aus den Kopfhörern junger Leute schallte.