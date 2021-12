Bald nur noch auf Tour : Coldplay-Sänger kündigt letztes Album der Band für 2025 an

Sänger Chris Martin hat angekündigt, dass die Band ab 2025 nur noch auf Tour gehen und Projekte mit anderen Musikern starten wird. Foto: dpa/Scott Roth

London Chris Martin hatte bereits nach dem letzten Studioalbum „Music of The Spheres“ gesagt, dass es nur noch drei weitere Platten geben würde. Jetzt wurde er konkreter: In vier Jahren wollen die Musiker wohl nur noch auf Tour gehen.

Traurige Weinachtbotschaft für alle Coldplay-Fans: Die britische Popband will ab 2025 keine neue Musik mehr aufnehmen. „Unser letztes richtiges Album wird 2025 erscheinen, und danach werden wir wohl nur noch touren", sagte Coldplay-Sänger Chris Martin am Donnerstag in einem Interview mit der BBC-Moderatorin Jo Whiley. Möglicherweise gebe es danach noch gemeinsame Projekte mit anderen Musikern, „aber der Coldplay-Katalog ist dann gewissermaßen abgeschlossen".

Whiley sagte in einer anderen Sendung über ihr Gespräch mit Martin, dieser sei in Interviews „entwaffnend ehrlich". Zugleich aber sei sie sich „nie ganz sicher, ob er scherzt oder es todernst meint".

Der Coldplay-Sänger hatte schon bei der Veröffentlichung des jüngsten Studioalbums „Music of The Spheres" angekündigt, dass die Band insgesamt zwölf Platten aufnehmen wolle. Die Fans können somit noch auf drei weitere Alben hoffen.

(jma/AFP)