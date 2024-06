Vor den Konzerten in Düsseldorf Alle Coldplay-Alben bewertet von gut bis schlecht

Das Debütalbum von Coldplay ist eigentlich keine große Platte, aber es hat ein großes Herz, und es stellt eine Band vor, an der man sich reiben kann. Die Musiker präsentieren sich als schüchterne Buben aus der Mittelklasse, und so wollen die Briten ihre Popstars eigentlich nicht haben - dann lieber die Underdog-Rüpel von Oasis. Deren Labelchef, der Creation-Boss Alan McGee, meldet sich denn auch gleich mal zu Wort und bezeichnet Coldplay als „Bettnässer“. „Parachutes“ enthält die ewig gültige und wunderschöne Single „Yellow“. Und direkt darauf folgt „Trouble“, der Song, in dem sie sich so rührend entschuldigen: „Oh, I never meant to cause you trouble"