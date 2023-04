Kult-Festival in Kalifornien Die wichtigsten Infos zum Coachella 2023

Düsseldorf · Das „Coachella Valley Music and Arts Festival“ ist das gefragteste Festival der Welt. Es findet 2023 findet an zwei April-Wochenenden in Kalifornien statt. Alle weiteren Informationen zu Terminen, Preisen und Line-up.

04.04.2023, 12:43 Uhr

12 Bilder Diese Stars spielen auf dem Coachella-Festival 2023 12 Bilder Foto: dpa/Evan Agostini

Das Coachella-Festival fand in seiner heutigen Form zum ersten Mal 1999 statt. Mit Ausnahme der Jahre 2000, 2020 und 2021 treffen sich seither jährlich Musikfans aus der ganzen Welt und feiern mit den großen Stars. In den vergangenen 20 Jahren traten dort unter anderem schon Beyoncé, Daft Punk oder Prince auf. Aber auch 2023 liest sich das Line-up nicht weniger klangvoll. So gehören dieses Jahr BLACKPINK, Björk, Gorillaz, Frank Ocean und Calvin Harris zu den bekanntesten Acts. Weitere Informationen rund um das Coachella-Festival im Überblick: Wann und wo findet das Coachella-Festival 2023 statt? Das Musikfestival Coachella 2022 findet an zwei Wochenenden statt - vom 14. bis 16. April und vom 21. bis 23. April 2023. Wie jedes Jahr befindet sich das Festival-Gelände in Indio im kalifornischen Coachella-Valley, etwa 200 Kilometer östlich von Los Angeles. Wo gibt es Tickets und wie viel kosten sie? Für das Coachella 2023 können verschiedene Pässe erworben werden, Tagestickets gibt es jedoch nicht. Den Festival Pass bekommt man ab 502 Euro. Er berechtigt zum Camping und Parken. Zudem bieten die Veranstalter den Festival Pass in Combo mit einem Shuttle-Service zum Festivalgelände an. Dann kostet der Pass 548 Euro und das Camping ist ebenfalls inklusive. Wer es extravaganter und luxuriöser mag, kann sich die VIP General Admission kaufen. Dieser spezielle Festival-Pass kostet 978 Euro und bietet besondere Essens- und Trinkstände, schattige Plätze sowie Räume mit Klimaanlage. Die Tickets sind über die Homepage des Coachella-Festivals oder verschiedene Ticket-Anbieter online zu bekommen. Aktuell ist das erste Festival-Wochenende ausverkauft, Interessenten können sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella) Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Coachella Line-up 2023: Zu den Headlinern gehören Bad Bunny, Frank Ocean und BLACKPINK. Einige der weiteren großen Namen sind Björk, Gorillaz, Rosalía, Charli XCX, Burna Boy, Kali Uchis, The Kid LAROI, Blondie, Yungblud, The Chemical Brothers, Underworld und Eric Prydz. Insgesamt sind über 150 Acts bestätigt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Stars spielen auf dem Coachella-Festival 2023

(cwi)