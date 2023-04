Kult-Festival in Kalifornien Die wichtigsten Infos zum Coachella 2023

Das Coachella-Festival fand in seiner heutigen Form zum ersten Mal 1999 statt. Mit Ausnahme der Jahre 2000, 2020 und 2021 treffen sich seither jährlich Musikfans aus der ganzen Welt und feiern mit den großen Stars. In den vergangenen 20 Jahren traten dort unter anderem schon Beyoncé, Daft Punk oder Prince auf. Aber auch 2023 liest sich das Line-up nicht weniger klangvoll. So gehören in diesem Jahr BLACKPINK, Björk, Gorillaz, Frank Ocean und Calvin Harris zu den bekanntesten Acts. Weitere Informationen rund um das Coachella-Festival im Überblick: