Musik-Festival : Alle Infos zum Coachella 2022

Kalifornien Nach zwei Jahren Pause ist es nun wieder soweit: Das Coachella-Festival 2022 findet im April an zwei Wochenenden in Kalifornien statt. Alle weiteren Informationen zu Terminen, Preisen und Line-up.

Das Coachella-Festival fand in seiner heutigen Form zum ersten Mal 1999 statt. Mit Ausnahme der Jahre 2000, 2020 und 2021 treffen sich seither jährlich Musikfans aus der ganzen Welt und feiern mit den großen Stars. In den vergangenen 20 Jahren traten dort unter anderem schon Beyoncé, Daft Punk oder Prince auf. Aber auch 2022 liest sich das Line-up nicht weniger klangvoll. So gehören dieses Jahr Oscar-Gewinnerin Billie Eilish, Harry Styles, Lil Baby, Kanye West, Swedish House Mafia, Doja Cat, Daniel Caesar, Megan thee Stallion, Jamie xx und Flume zu den Headlinern. Weitere Informationen rund um das Coachella-Festival im Überblick:

Wann und wo findet das Coachella-Festival 2022 statt?

Das Musikfestival Coachella 2022 findet an zwei Wochenenden statt. Vom 15. - 17. April und vom 22 bis 24. April 2022. Wie jedes Jahr befindet sich das Festival-Gelände im Coachella-Valley in Kalifornien etwa 200 Kilometer östlich von Los Angeles in der Wüste.

Wo gibt es Tickets und wie viel kosten sie?

Für das Coachella 2022 können verschiedene Pässe erworben werden. Es gibt keine Tages-Tickets. Den Festival Pass gibt es ab 446 Euro. Er berechtigt zum Camping und Parken. Zudem bieten die Veranstalter den Festival Pass in Combo mit einem Shuttle-Service zum Festivalgelände an. Dann kostet der Pass 527 Euro und das Camping ist ebenfalls inklusive. Wer es extravaganter und luxoriöser mag, kann sich die VIP General Admission kaufen. Dieser spezielle Festival-Pass kostet 932 - 1062 Euro und bietet besondere Essens- und Trinkstände, schattige Plätze sowie Räume mit Klimaanlage.

Die Tickets sind über die Homepage des Coachella-Festivals oder verschiedene Ticket-Anbieter online zu bekommen.

Coachella Line-up 2022:

Harry Styles, Lil Baby, Daniel Caesar, Phoebe Bridgers, Big Sean, Grupo Firme, Louis the Child, Baby Keem, Still Woozy, King Gizzard & the Lizard Wizard, Snoh Aalegra, City Girls, Madeon, NIKI, Lane 8, Pink Sweat$, Omar Apollo, Black Coffee, IDLES, Peggy Gou, Epik High, The Marías, Carly Rae Jepsen, Spiritualized, Daphni, The Martinez Brothers, Bishop Briggs, MIKA, slowthai, Cordae, BADBADNOTGOOD, The Avalanches, Role Model, ARTBAT, Damian Lazarus, TOKiMONSTA, Princess Nokia, PUP, The Regrettes, Raveena, Purple Disco Machine, Arooj Aftab, Amyl and the Sniffers, Dom Dolla, Logic1000, The Chats, The Hu, John Summit, Jean Dawson, Code Orange, Ela Minus, Jayda G, Lost Kings, Lawrence, GG Magree, Giselle Woo & the Night Owls