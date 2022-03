Shooting-Star Megan Thee Stallion wurde 2021 dreimal bei den Grammy Awards ausgezeichnet. Bei den Billboard Music Awards wurde die Rapperin zu den „Top Rap Female Artists“ gekürt. Ihr Debüt-Album „Good News“ konnte in den USA mehrfache Platinauszeichnungen erreichen. Und bei der Oscar-Gala 2022 durfte die „Botschafterin für soziale Gerechtigkeit“, wie „Die Zeit“ sie bezeichnete, mit ihren Song "We don't talk about Bruno" aus dem Film "Encanto“ auftreten. (Foto)