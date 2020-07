Virologe und Rockgruppe : Christian Drosten will mit der Punkband ZSK auftreten

Berlin Die Gruppe hatte den Star-Virologen mit dem Lied „Ich habe Besseres zu tun“ geehrt, das sie bei Youtube veröffentlich hat. Der Berliner Professor bot daraufhin an, mit der Band zu spielen.

Die Berliner Skatepunk-Band ZSK bekommt bald prominente und ungewöhnliche Verstärkung an der Gitarre: Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten hat zugesichert, bei nächster Gelegenheit mit der Gruppe live einen Song zu spielen. Was als musikalischer Gag und Medienkritik der Band anfing, ist zu einer kuriosen Geschichte über den Charité-Professor gewachsen.

Alles begann am 10. Juli, als die Gruppe ein Youtube-Video auf ihrem Kanal „ZSK Berlin“ präsentierte, das den Titel „Ich habe Besseres zu tun“ trug. Das Video – am Donnerstag, 23. Juli, sprengte es die Marke von 300.000 Aufrufen – zeigt einen Film in Zeichentrick-Optik, in dem ein weißbekitteltes Männchen mit einem Foto Drostens als Kopf durch eine grüne Landschaft läuft und dabei von heranfliegenden, fußballgroßen Viren attackiert wird. Doch Comic-Drosten lässt sich davon nicht irritieren und zerschießt die Ungetüme mit pinken Laserstrahlen aus seinen Augen. Auf seinem Weg stellen sich ihm weitere Hindernisse in den Weg, darunter Anrufe von Boulevardmedien-Vertretern und der Kanzlerin sowie Verschwörungsgläubige, die der Virologe mit einem Sprungt auf den Kopf beseitigt. Dazu spielt ZSK eine launige Hymne mit vielen „Oh-ohs“ und Punk-Riffs, der Text preist unter anderem Drostens „schöne Haare“ und lässt ihn über die Invasoren seines Privatlebens singen: „Lasst mich bitte mit dem Scheiß in Ruhe“.