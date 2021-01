Finnische Metal-Legende : Children of Bodom-Frontmann Alexi Laiho ist tot

Helsinki Die Metal-Welt verliert eine Legende. Der Frontmann der finnischen Heavy-Metal-Band Children of Bodom, Alexi Laiho, ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Die genaue Todesursache wurde nicht genannt.

Laiho habe "in seinen letzten Jahren an gesundheitlichen Problemen gelitten", teilte die Band in den Online-Netzwerken am Montag mit. Der Gitarrist und Sänger starb demnach vergangene Woche in seinem Haus in Helsinki.