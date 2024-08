Sabrina Carpenter, Chappell Roan und Charli XCX Die neue Dreifaltigkeit der Popmusik

Eigentlich macht Sabrina Carpenter schon seit Ewigkeiten Musik. So richtig beginnt ihre Karriere im Rampenlicht 2014 beim Disney+ Channel, dort ist sie vor allem Schauspielerin. Ihr Debütalbum kommt im gleichen Jahr. Carpenter ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Ihr Image: süß, lieb und blond. Dabei gab es schon vor einigen Jahren eine heftige Kontroverse um sie und ihre Kollegin Olivia Rodrigo, die 2021 mit ihrer Ballade „Drivers License“ ihren Durchbruch hatte. Carpenter soll ihrer Kollegin und Freundin den Freund ausgespannt und damit Rodrigos herzzerreißenden Song inspiriert haben. Drei Jahre später landet Carpenter mit „Espresso“ und „Please Please Please“ ihre eigenen Hits. Beide Songs werden auf Tiktok hoch- und runtergespielt. Dass Carpenter in Australien und Südamerika für Taylor Swift die Show eröffnen durfte, dürfte ebenfalls zu ihrem Erfolg beigetragen haben.