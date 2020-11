„Archive“-Box mit frühen Aufnahmen : Wie Joni Mitchell wurde, wer sie ist

Düsseldorf Eine Box versammelt großartige Lieder, die die Kanadierin vor Veröffentlichung ihres Debütalbums einspielte. Die Neuerscheinung ist für das Verständnis des Werks von Joni Mitchell so erhellend wie die „Anthology“-Reihe für das der Beatles.

Sie hieß damals noch Roberta Joan Anderson, sie war erst 20, und sie stellte sich hin, spielte Ukulele und sang eine Version von „House Of The Rising Sun“, die so schön ist, dass man gleich morgen nach New Orleans ziehen möchte. Im Jahr 1963 war das, und es ist die früheste Aufnahme jener Frau, die man heute als Joni Mitchell kennt und die vielleicht die größte lebende Popkünstlerin ist.

In der Sammlung enthalten ist ein Konzert, das Joni Mitchell 1967 in einem Studentenheim in Ann Arbor gab. Die Aufnahmen wurden erst vor zwei Jahren gefunden, und sie beweisen, wie falsch Mitchell mit ihrer Selbsteinschätzung liegt, sie sei damals ja nur „ein Mädchen auf Helium“ gewesen, das Folk gespielt habe. Sie musiziert hier bereits nahe am Jazz, sie hat eine Polio-Erkrankung überwunden, eine kurze Ehe beendet und ein Kind geboren und zur Adoption freigeben, weil der Vater lieber alleine ins warme Kalifornien gehen wollte. So steht sie also da, kurz vor Weihnachten, und singt eine erste Version des zu Herzen gehenden „Little Green“ über ihre Tochter, das offiziell erst 1971 auf ihrem Meilenstein „Blue“ erscheinen sollte: „Born with the moon in cancer / Choose her a name she will answer to.“