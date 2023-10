„Cantina Band“ aus „Star Wars“ Die beste Band, die es nie gab

Ganz zweifellos findet Lucas für all das von Anfang an ikonische Bilder und Töne. Erstmals inhaltlich originell aber wird das Geschehen von „vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis“, als sich die Handlung an einen Ort verlagert, der so stark wirkt, weil er jedem Erdling so vertraut ist. In eine Kneipe nämlich, und zwar eine reichlich zwielichtige in der Tradition der rustikalen mexikanischen Cantinas, zu denen Frauen und Minderjährige keinen Zutritt haben.