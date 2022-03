Bilderbuch und Co. : Alle Infos zum Musikfestival c/o pop 2022 in Köln

Die Band Bilderbuch tritt beim c/o pop in Köln 2022 auf (Archivbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln Die c/o pop lockt die Besucher mit Newcomern und Stars in die Domstadt. Künstler wie Bilderbuch, Albi X und May The Muse bilden das Line-Up. Doch bei diesem Festival gibt es noch viel mehr zu erleben.

Vom 20. bis 24. April startet die c/o pop in ihre 20. Auflage. Anders als in den beiden Vorjahren findet das Musikfestival nun wieder live in Köln statt.

Wann findet das Festival statt?

Das Festival findet vom 20. bis 24. April statt. Eröffnen wird das c/o pop Festival die Band Bilderbuch. Sie spielen im Rahmen ihrer Tour „Gelb ist das Feld“ auf der Bühne der Kölner Philharmonie. Bei der Opening Keynote der c/o pop Convention, die als Teil des Festivals am 21. und 22. April stattfindet, ist XATAR als Speaker zu Gast. Alle Veranstaltungen der Convention finden im im Herbrand’s und Cinenova in Köln-Ehrenfeld statt. Einen genauen Timetable gibt es jedoch noch nicht.

Während des c/o Ehrenfeld am 23. und 24. April wird der gleichnamige Kölner Stadtteil zu einem kreativen Ort für Musik- und Kulturbegeisterte. Das Festival im Festival verbindet popkulturelle Lebenswelten wie Livemusik mit Workshops, DJ-Sets, Talks, Diskussionen und DIY-Angeboten. Zudem findet es nicht nur in Eventlocations statt, sondern auch in Ladenlokalen, Boutiquen und Kiosken – und auf der Straße. Die Teilnahme an sämtlichen Programmpunkten ist kostenlos. Im Rahmen von c/o Ehrenfeld findet das c/o queer ebenfalls am 23. April statt.

Welche Acts treten auf?

An den aktuell 152 Programmpunkten sind 54 Prozent Künstlerinnen beteiligt, während die c/o pop Convention mit 50 Prozent weiblichen Speakern bei 40 Programmpunkten ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zählt. Schon seit mehreren Jahren bemühen sich die Macher des c/o pop Festivals und der c/o pop Convention um ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter, um mehr Sichtbarkeit auf weibliche Acts zu lenken. So stehen in diesem Jahr unter anderem die Musikerinnen von Friedberg mit ihrer Mischung aus Post-Punk und Alt-Rock auf der Bühne, ebenso wie Singer-Songwriterin May The Muse, Eugénie und die Punkerinnen von 24/7 Diva Heaven.

Zu den weiteren Highlights des Festivals am Donnerstag zählt mit Sicherheit der Auftritt des in Köln aufgewachsenen Albi X, der mit seinen raplastigen Songs ein Zeichen gegen Diskriminierung setzt. Die Schweizer Fünferformation Sirens of Lesbos hingegen versprüht urbane Sounds irgendwo zwischen Soul, Disco, Jazz, Rock und Hip-Hop. Besucher sollten sich zudem die hymnenhaften Post-Punk von The Clockworks aus London und die smarten Songtexte von Buntspecht aus Wien nicht entgehen lassen.

Freitag geht es dann wieter mit der brachialen Liveshow des Trios Gewalt. Fans von funkigem Future-Jazz-Psychedelic-Krautrock hingegen sei die Show des Sextetts L'eclair aus Genf empfohlen.

Neuheit in diesem Jahr

Erstmals wird auch im Rahmen von c/o queer entsprechend dem Namen einen ganzen Tag lang ein Programm von und für queere Menschen stattfinden. Hierfür gibt es die Kooperation mit der Kampagne „ANDERS&GLEICH“ in Trägerschaft der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V.. Dort treten unter anderem die Rapperin Finna, die klare Statements mit queerfeministischem Empowerment vereint und Paula Hartmann auf, die Oldschool-HipHop-Samples kombiniert. Die Sängerin Priya Ragu mischt die Klänge ihres kulturellen Erbes wie Krishna-Mantras, traditionelles Tabla und die tamilische Sprache unter R’n’B-Sounds.

Eine Liste mit dem Line-Up des gesamten Festivals gibt es auf der Seite des Veranstalters.

Welche Programmpunkte gibt es neben den Acts?

Neben den Konzerthighlights gibt es eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die schon jetzt bekannt sind. So erzählen die beiden Social Media Größen El Hotzo und Parshad, warum Witzigkeit zwar mehr Notwehr als Job ist, man damit aber trotzdem ganz gut über die Runden kommen kann.Außerdem gibt es ein hinter den Kulissen zum Macchiavelli Podcast, bei dem Jan Kawelke und Pegah Tajalli nicht die Fragen stellen, sondern sie beantworten. Bei „Trans* sein in den Medien Und alle schauen zu“ erzählen Trans-Personen über ihre Erfahrungen. Mit dabei sind unter anderem die Journalistin Georgine Kellermann und der Rapper und Musikproduzent Sir Mantis. Mehr dazu auf der Seite des Events.

