Wegen Schnarchern im Tourbus Bushido flieht nachts mit Ehefrau ins Hotel

Nächtliche Rapper-Flucht vor der Familie: Bushido hat in der ersten Nacht nach seinem Tourauftakt mit seiner Frau in Leipzig fluchtartig den Tourbus verlassen, weil darin zu viele Familienmitglieder geschnarcht haben sollen. „Wir sind nämlich heute Morgen um halb fünf aus`m Bus raus, sind über den Zaun geklettert“, berichtete der Rapper am Freitag in einer Instagram-Story, während er noch samt Gattin im Hotel im Bett lag.