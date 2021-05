Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ komplett online : Digital zu Gast bei den Bremer Stadtmusikanten

Bremen Der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ wird in Bremen und Bremerhaven wegen der Corona-Pandemie erstmalig als Video-Wettbewerb ausgetragen.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2021, das seit Jahrzehten strahlkräftigste Projekt des Deutschen Musikrates, wird wegen der Corona-Pandemie auch in der finalen Bundesphase erstmalig als Video-Wettbewerb ausgetragen. Von den 15.000 Kindern und Jugendlichen, die sich auf der Regionalebene angemeldet hatten, haben sich 2250 Teilnehmer mit 1730 digitalen Wettbewerbsbeiträgen für den Bundeswettbewerb der Solo- und Duo-Kategorien qualifiziert. 140 Jurorinnen und Juroren bewerten vom 20. bis 26. Mai in Bremen und Bremerhaven die Wertungsspiel-Videos. Um den digitalen Wettbewerb mitverfolgen zu können, wird vom 22. bis 26. Mai „JumuTV“ auf dem YouTube-Kanal von „Jugend musiziert“ auf Sendung gehen.

Da das Pandemiegeschehen die Austragung der Wertungsspiele in Präsenz nicht zulässt, ist der Bundeswettbewerb in seiner 58-jährigen Geschichte erstmals zweigeteilt. Über Pfingsten werden alle ausgeschriebenen Solo- und Duo-Kategorien als Video-Wettbewerb gewertet. Ensemblekategorien mit in der Regel mehr als zwei Teilnehmenden, die derzeit oft weder gemeinsam proben noch Videos aufnehmen können, sollen im September in Bremen nachgeholt werden, dann – sofern möglich – als Präsenzwettbewerb. Vom 20. bis zum 26. Mai werden 140 Jurorinnen und Juroren, aufgeteilt auf 31 Jury-Gremien, in Bremen und Bremerhaven die 1730 Wertungsspiel-Videos der Solo- und Duo-Kategorien hörend und sehend auf sich wirken lassen und beurteilen.