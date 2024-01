Neuer Bildband Bob Dylan hatte das beste Schmierpapier

Nun darf man einen Fehler nicht machen, nämlich jenen, anhand der hier ausgestellten Trouvaillen auf Dylan selbst zu schließen. Also niemals denken: Ah, so kam das alles. Dylan ist immer in Bewegung, er ist der personifizierte Transit, ein Gestaltwandler, ein Joker der Möglichkeiten und Potenziale. Die Fährten, die er legt, führen stets in die Irre, deshalb sind viele enttäuscht, wenn sie in Konzerten des heute 82-Jährigen „Blowin’ In The Wind“ nicht hören und von anderen nachher gesagt bekommen, dass sie es zwar sehr wohl gehört, aber erstmal nicht erkannt hätten, weil Dylan es erst zerstört und dann neu zusammengesetzt und schließlich weggemurmelt habe. „Alias“ lautete denn auch der Name seiner Rolle im Western „Pat Garrett jagt Billy the Kid“. Und in dem Kinofilm „I’m Not There“ übernahmen gleich sechs Schauspieler die Rolle des Bob Dylan und kriegten ihn doch nicht in den Griff. Man kann also nie sehen, wie er wurde, wer er nicht ist. Sondern lediglich, wie er gewesen sein könnte, bevor er sich in einen anderen verwandelte. Status Quo Vadis.