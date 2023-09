US-Rockmusiker Bruce Springsteen sagt erneut Konzerte ab

Der Sänger hätte im September zusammen mit seiner E Street Band unter anderem in Baltimore, Philadelphia, Pittsburgh, Washington sowie in den Bundesstaaten New York, Connecticut und Ohio auftreten sollen. Er sei „untröstlich“, sagte Springsteen. „Wir werden zurückkommen, um diese Shows nachzuholen und dann noch einige mehr.“ Die erste Tournee von Springsteen und der E Street Band seit sechs Jahren hatte im Februar in Florida begonnen. Bereits die für März geplanten Auftritte in Connecticut und Ohio hatte er krankheitsbedingt verschoben.