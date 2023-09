„Born in the U.S.A.“-Rockstar Bruce Springsteen sagt alle Konzerte dieses Jahr ab

Rockstar Bruce Springsteen („Born in the U.S.A.“) verschiebt wegen anhaltender Gesundheitsprobleme alle verbleibenden Konzerte des Jahres auf 2024. Er werde auf Anraten seiner Ärzte weiter wegen Magengeschwüren behandelt und als Vorsichtsmaßnahme müssten daher die Konzerte verlegt werden, hieß es am Mittwoch auf Springsteens Instagram-Seite. Seine Webseite listet für 2023 noch acht Shows in Kanada und sechs in den USA.