Mit 98 Jahren gestorben Bruce Springsteen trauert um seine Mutter Adele

Die Mutter von US-Rocklegende Bruce Springsteen ist tot. Adele Springsteen sei am 31. Januar im Alter von 98 Jahren gestorben, teilte der Musiker am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram und seiner Homepage mit. Dazu veröffentlichte Springsteen ein Video, auf dem er und seine Mutter – bereits in hohem Alter – zu Jazz-Musik tanzen. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt.