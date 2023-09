Fette Fete in Hamburg Fettes Brot verabschiedet sich von den Fans

Wenn die Lieblingsband in den Ruhestand geht, feiert man die Idole noch einmal kräftig. Das haben am Freitag- und Samstagabend rund 50 000 Fans des Deutschrap-Trios Fettes Brot auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld bei den restlos ausverkauften Giga-Abschiedskonzerten mit dem schönen Namen „Brotstock“ getan. Am Freitag kommt in der Abendsonne zwischen Getränke- und Essenszelten sofort Festivalfeeling auf. Als die ersten Weggefährten der „Brote“ um 18.00 Uhr den Bereich um die Bühne entern, stehen viele Fans noch draußen. Denn der Andrang ist groß, Anreise und Einlass chaotisch - doch die Stimmung ist super.