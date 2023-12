Die Broilers vor dem Weihnachtskonzert „Wenn wir nichts gegen die AfD sagen würden, würden wir mehr verkaufen“

Der Probenraum der Broilers liegt im Keller einer ehemaligen Brotfabrik im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. In dem Gebäude bereiteten sich schon Doro Pesch und die Toten Hosen auf Konzerte vor, nun tun es unter anderem die Broilers, die im nächsten Jahr Headliner bei „Rock am Ring“ sein werden. Der Karriere-Höhepunkt im 30. Jahr des Bestehens. Bassistin Ines Maybaum und Sänger und Gitarrist Sammy Amara sitzen in Sofas aus grünem Leder.