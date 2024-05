Broilers aus Düsseldorf „Trump oder Biden ist wie Pest oder Cholera“

Die Rheinuferpromenade in Düsseldorf. Dieser Frühlingstag fühlt sich hochsommerlich an, das Licht blendet, deshalb tragen Ines Maybaum und Sammy Amara Sonnenbrille. Die Bassistin und der Sänger und Texter der Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers sitzen auf einer Bank mit Blick auf den Fluss und reden über das Best-of-Album, das aus Anlass des 30. Geburtstags ihrer Gruppe erscheint, und über den anstehenden Headliner-Auftritt bei Rock am Ring. Die Band wurde am 15. Mai in der Kategorie Kultur als "Düsseldorfer des Jahres" geehrt. Und natürlich geht es auch um Amaras Teilnahme an der Vox-Show „Sing meinen Song“.