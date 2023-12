Broilers „Ich hatte das Gefühl: Ich geb auf, ich komm nicht mehr klar“

Der Probenraum der Broilers liegt im Keller einer ehemaligen Brotfabrik im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. In dem Gebäude bereiteten sich schon Doro Pesch und die Toten Hosen auf Konzerte vor, nun tun es unter anderem die Broilers, die im nächsten Jahr Headliner bei „Rock am Ring“ sein werden. Der Karriere-Höhepunkt im 30. Jahr des Bestehens. Bassistin Ines Maybaum und Sänger und Gitarrist Sammy Amara sitzen in Sofas aus grünem Leder. Man blickt auf das enorm große Bühnentransparent der „Santa Muerte“-Tour 2011/12 und trinkt Kaffee aus Pappbechern. Zwischen vielen Gitarren liegt das „Punk-Kochbuch“ mit dem schönen Titel „Harte Kost“. Ein gerahmtes Foto zeigt Bruce Springsteen. Und an einem Whiteboard kleben verschiebbare Magnetschilder mit handgeschriebenen Songtiteln: Oh, das ist ja schon die streng geheime Setlist für die beiden ausverkauften Weihnachtskonzerte in der Mitsubishi-Electric-Halle am 22. und 23. Dezember!