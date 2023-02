Fotos vom Roten Teppich Gewagte Looks der Stars bei den Brit Awards 2023

Am Samstagabend, 11. Februar, sind in London wieder die Brit Awards verliehen worden. Sie zählen neben den in Los Angeles verliehenen Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt.

Vor allem Pop-Superstar Harry Styles („As It Was“) war mit vier Auszeichnungen der große Abräumer des Abends – und glänzte mit einem extravaganten Outfit. Auch andere Stars fielen auf dem Roten Teppich ganz schön auf.