Die Boeing 747- 400 wurde von Sänger und Hobbyflieger Bruce Dickinson geflogen, der für diese Maschine extra eine Zusatzausbildung machen musste. Seit den 90er Jahren besitzt der Sänger eine Verkehrspilotenlizenz und flog zuvor schon eine Boeing 757 für ihre Tourneen 2008 und 2009.

Sänger und Pilot Bruce Dickinson von der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden kommt am 6. Juni 2016 mit dem privaten Boeing 747-Flugzeug "Ed Force One" am Flughafen Schiphol in den Niederlanden an.