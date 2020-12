Spektakuläres Geschäft : Bob Dylan verkauft Rechte an seinen Songs

Düsseldorf Der 79-Jährige hat seinen Songkatalog an Universal verkauft. Schätzungen zufolge für 300 Millionen Dollar. Der Deal zeigt neuerlich, dass Autorenrecht das Gold der Musikindustrie sind.

(hols) Bob Dylan hat in einer spektakulären Aktion die Rechte an mehr als 600 seiner Songs verkauft. Der Katalog des 79-Jährigen gehört neben dem der Beatles zu den Kronjuwelen des Pop, darunter sind Stücke wie „Like A Rolling Stone“ und „Blowin’ In The Wind“. Die Plattenfirma Universal soll 300 Millionen Dollar dafür gezahlt haben, mutmaßt die „New York Times“. Andere Schätzungen fallen erheblich höher aus.