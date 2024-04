„Hit Me Hard and Soft“ Billie Eilish kündigt drittes Album an

Als 17-Jährige stürmte die Ausnahmekünstlerin mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (2019) die Charts. 2021 erschien ihre zweite Platte „Happier Than Ever“. 2022 gewannen die Geschwister mit „No Time To Die“ aus dem Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ den Oscar für den besten Song. In diesem März holten sie mit dem „Barbie“-Song „What Was I Made For?“ ihre zweite Trophäe.