„Cowboy Carter“ Beyoncé definiert Pop neu

Was aber ist in diesem Fall die Sache, der Kern? Zunächst einmal dieses: Beyoncé ist so selbstbewusst und stark, dass sie ein 79 Minuten langes Album veröffentlichen kann, das ohne offensichtlichen Radio-Hit auskommt. Es sprengt die Ketten, in die man Pop allzu oft legt, es funktioniert eher wie ein akustischer Essay, ein akademischer Diskurs, und es ist darauf angelegt, diskutiert und mit Fußnoten versehen zu werden. „American Requiem“, so lauten die letzten Verse: „them old ideas are buried here“. Die alten Ideen werden hier begraben.