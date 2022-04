Musikpreisverleihung : Welche Künstler haben die meisten Grammys gewonnen?

Foto: picture-alliance /Copyright\ KPA/90060/KPA 10 Bilder Diese Musiker gewannen die meisten Grammys

Am Sonntag, 3. April finden die Grammy Awards 2022 statt. In diesem Jahr zählen unter anderem Justin Bieber und Doja Cat zu den Favoriten. Doch wer hat die Grammys eigentlich am öftesten gewonnen? Und wer erhielt die meisten Auszeichnungen an einem Abend? Wir zeigen die Rekordhalter.

Eine Woche nach der Verleihung der Oscars, dem größten Filmpreis der Welt, findet die Zeremonie für den größten Musikpreis statt. Die 64. Grammys werden am 3. April 2022 in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas und nicht traditionell in Los Angeles zelebriert. Erneut ist Comedian und Schauspieler Trevor Noah der Gastgeber und Moderator der Show. Zu den wichtigsten Nominierten zählen diesmal Jon Batiste mit elf Nominierungen, Justin Bieber, Doja Cat und H.E.R mit jeweils acht Nominierungen. Doch wer konnte den Grammy bisher am öftesten gewinnen?