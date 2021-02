CD-Tipp : Wenn die Blockflöte rockt: Betörendes von Syrinx Call

In seinem neuen Konzeptalbum „Mirrorneuron“ umkreist die Gruppe Syrinx Call die Welt der künstlichen Intelligenz. Die faszinierende Musik schwingt durch die Luft.

Die alten Götter waren bekanntlich schlimme Finger. Nicht nur Zeus konnte die seinen fast nie bei sich halten, auch die Kollegen nahmen sich gern, was sie bekamen. Manchmal half ihnen allerdings der Zufall. Beispielsweise beim Hirtengott Pan, welcher der sagenhaft schönen Nymphe Syrinx nachjagte, sie aber nicht erwischte, weil sie sich – so steht’s in den „Metamorphosen“ des Ovid – in Schilfrohr verwandelt hatte. Nun Ovid weiter: „Doch wie er tief aufseufzt, bewegte sein Atem die Halme, / Und es erscholl eine zarte Musik, einer Klage vergleichbar.“ Sogleich schnitzte sich Pan ein Pfeiflein aus der verschilften Nymphe und trug sie fortan als klingende Beute mit sich.