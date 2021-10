Ungewöhnliches Grabmal eines Komponisten : Ein Terzett mit dem Teufel an Stockhausens Grab

Die „Licht“-Formel aus seiner Oper „Licht“ mit dem Terzett von Eva, Michael und Luzifer dominiert das Grab des Komponisten Karlheinz Stockhausen auf dem Waldfriedhof in Kürten. Foto: Christiane Keller

Viele Komponisten haben imposante Grabmäler. Das von Karlheinz Stockhausen in Kürten dürfte das ungewöhnlichste sein. Ein stiller Besuch.

Der Waldfriedhof in Kürten ist mit berühmten Nekropolen wie Père Lachaise in Paris oder dem Wiener Zentralfriedhof nicht zu vergleichen. Dort führen Ameisenstraßen von Touristen zu den prominenten Tonkünstlern – zu Jim Morrison oder Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven oder Falco. In Kürten ruht völlig ungestört der Komponist Karlheinz Stockhausen (1928 bis 2007), der Pionier der Neuen Musik. Seine Grabanlage zeigt indes der Nachwelt, dass der Verblichene in regem Kontakt zu den Gestirnen stand. Sie prunkt mit einer Abschrift musikalischer Grüße aus dem All.

Stockhausen stammte aus dem linksrheinischen Mödrath. Lange studierte und wirkte er in Köln, wo er der Klassik die elektronische Musik einspeiste, bis er im bergischen Kürten seine Wahlheimat fand. Sein dortiges Wohn- und Atelierhaus in einsamer Lage wurde sein geistiger Weltraumbahnhof, sogar mit „Himmelstreppe“. Die Fahrt von Köln nach Kürten, 42 Kilometer lang, schaukelt über Hügel, durch Kurven und an vielen Kühen und kleinen Kirchen vorbei, doch auch am Altenberger Dom.

info Er war ein Pionier der Neuen Musik Karlheinz Stockhausen. Foto: WDR Herkunft Karlheinz Stockhausen wurde im linksrheinischen Mödrath bei Kerpen geboren. Er studierte in Köln und Paris. Die meiste Zeit lebte er in der Umgebung von Bergisch-Gladbach, zuletzt in Kürten. Bedeutung Stockhausen gilt als einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine Beiträge zur elektronischen Musik wie im „Gesang der Jünglinge“ sind legendär.

Wer dann nach den finalen Serpentinen den baumreichen, am Stadtrand gelegenen Friedhof erreicht, darf bereits im ersten Quergang staunen – über eine wuchtige, mannshohe, kreisrunde Stahlplatte, die mit drei Verbindungsstreben auf einen Sockel aus weißem Marmor montiert ist; er hält die Personalien und den Berufsstand Stockhausens fest. Die Platte dagegen bildet eine gigantische Partiturseite als Kern seines Schaffens ab: die sogenannte Superformel der Oper „Mittwoch aus Licht“. Sie war (gemessen am Datum der Uraufführung) der letzte Tag aus dem 29-stündigen Musiktheaterprojekt „Licht“ für die sieben Tage der Woche. Auch in seiner Liebe zu unerhörten Ausmaßen ist Stockhausen ja der Richard Wagner des 20. Jahrhunderts.

In diesen 29 Takten auf zwölf Notensystemen vereint Stockhausen seine Lieblingshelden, die paradiesische Eva, den Erzengel Michael und dessen gefallenen Kollegen Luzifer. Ohne Orchesterbegleitung singen, stammeln und lallen sie etwas von „Musik der Sterne“ und vom „Sphärentraum“, einmal heißt es im ganzen Satz: „Mittwoch ist der Tag der Einigkeit.“ Dann wieder fliegen phonetische Fetzen. Alles hat Stockhausen in Lautstärke, Tondauer, Artikulation und Gewichtung der Töne so pingelig notiert, dass man an seine frühen Kurse in Paris denkt. Damals, im Jahr 1949, lernte er beim großen Olivier Messiaen die Buchstabensuppe der Seriellen Musik löffeln: Kein Ton durfte dem anderen gleichen.

Mit dem Kürtener Trumm von Grab hatte man rechnen können. Zu Lebzeiten berichtete der rheinische Komponist gern, dass er eigentlich vom Planeten Sirius stamme und Funksprüche aus fremden Galaxien, Botschaften von Engeln empfange. Außerdem neigte er zum Kolossalen. Doch einen Sprung in der Satellitenschüssel hatte Stockhausen nicht, er war vielmehr ungewöhnlich spirituell veranlagt. Der Grabstein dürfte jedenfalls einer der wenigen sein, auf denen der Teufel namentlich zugelassen ist. Signiert wird das Notenblatt auf Stahl von Stockhausens Unterschrift, sie prangt in Blau, der Farbe des Alls.

Das Grab von Karlheinz Stockhausen in Kürten. Links an der Bank liegt der ursprüngliche Grabstein. Foto: Christiane Keller

Seine Ideen für das Kürtener Monument hatte er viele Jahre mit sich herumgetragen. An Silvester 1997, da andere Leute Raketen gen Himmel jagten, zeichnete er, gleichfalls mit höheren Sphären beschäftigt, den ersten Entwurf seines Grabes. Er wusste sich in guter Gesellschaft: Viele Künstler sind mit Musik auf ihrem Grabstein verewigt, so der Pianist Glenn Gould mit den Anfangstakten von Bachs „Goldberg-Variationen“. Auf Stockhausens Grab musste es selbstverständlich ein komplettes Stück sein.

Links neben der kalt glänzenden Stele liegt fast unscheinbar ein zweiter, deutlich kleinerer Grabstein, moosig und der Erde verbunden wie ein Igel; er ist ebenso beschriftet wie der noble Nachbar aus Marmor. Der Kleine war die Erstbesetzung der künstlerischen Gesamtanlage, eine Art steinerne Generalprobe. Der Graveur hatte nach Stockhausens Tod mit der Stahlpartitur nämlich so viel Arbeit, dass ein befristeter Ersatz hermusste. Der blieb am Ende in unmittelbarer Nähe liegen, als sei Stockhausen zweimal gestorben. Ein schönes Beispiel für Bodenhaftung.

Man darf Stockhausens Grab abweisend und protzig finden, andererseits ist es eine denkwürdige Konzertbühne unter freiem Himmel, die Partituren aus Papier für die Künstler überflüssig macht, mit einem Notenständer aus Marmor. Doch sind Stockhausens Anforderungen etwas für Spezialisten. Es dauerte ja auch zehn Jahre, bis erstmals ein Gesangstrio am Grab zusammenkam und jene Superformel der Öffentlichkeit vorstellte – in einem Konzert, in dem selbstverständlich nur Werke von Stockhausen geboten wurden.

Auch die Bepflanzung hatte der Komponist festgelegt. Das Stahl-Marmor-Duo ruht in einem Bett aus kleinen hellen Kieselsteinen, die wohl aus der nahen Dhünntalsperre stammen. Komplettiert wird Stockhausens Raumbasis durch ein Grablicht (ohne Flamme) und ein verwittertes Holzgesteck in Herzform mit Winterpflanzen. Hier steht jedes Detail für die grenzüberschreitende Vielfalt des Materials, die Stockhausen beschwor. Für ihn war nichts abgeschlossen – und das Kunstwerk grundsätzlich offen.

Doch war alles auch Kunst? Einmal hat Stockhausens kindliches Staunen und Formulieren die Zeitgenossen brutal verwirrt – als er den Anschlag vom 11. September 2001 als „das größte Kunstwerk, das es je gegeben hat“, bezeichnete. Die beteiligten „Künstler“ hätten fast zehn Jahre „verrückt, wie fanatisch“ geübt. Dass Stockhausen sie „Verbrecher“ nannte, ging in der Entrüstung unter. Später sagte er, er habe aus der Luzifer-Perspektive gesprochen. In diesem Fall verlief sie neben der Spur.