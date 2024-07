„Demokratie und Vielfalt“ Herbert Grönemeyer lockt zum Berliner CSD

Doch auch Schattenseiten bringt der CSD vorab mit sich. Zwei Tage vor dem Berliner Christopher Street Day sind zwei Männer, die eine Regenbogenfahne dabeihatten, in Berlin von mehreren Jugendlichen attackiert und leicht verletzt worden. Die Männer im Alter von 30 und 45 Jahren saßen am Donnerstagabend auf der Brüstung der Humboldt Promenade in Berlin-Mitte, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige hatte demnach die Fahne in der Hand.