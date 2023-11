Legendäre Beatles-Alben als Neuauflage Das Alpha und das Omega des Pop

Für die Neuausgabe mischte Giles Martin, der Sohn von Beatles-Produzent George Martin, die Titel mit dem Toningenieur Sam Okell neu ab. Und sie entschieden sich zu einem bemerkenswerten Schritt: Sie reicherten die in Stein gemeißelte Titelliste an. Das erste Stück, das sie dem blauen Album hinzufügten, ist „Now And Then“, das vor wenigen Wochen veröffentlichte „letzte Stück der Beatles“, das erst so unscheinbar anmutet und mit jedem Hören wächst und schöner wird. Der Titel der Platte stimmt nun nicht mehr, „Now And Then“ entstand ja nicht zwischen 1967 und 1970, sondern in den späten 1970ern; genau genommen ist es nicht mal von den Beatles, denn die gab es da ja schon nicht mehr. Anderseits ist es doch so, dass die Beatles eh allem Zeitlichen enthoben sind, und wenn man ehrlich ist, könnte man alle Popsongs von jeder beliebigen Künstlerpersönlichkeit auf „The Beatles 1963-1970“ packen, denn sie haben ihre Wurzeln in jenen Jahren und verdanken dieser Band alles.