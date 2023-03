Pop-Legenden Das sind die 10 erfolgreichsten Songs der Beatles

Platz 8: „All You Need Is Love“

„All You Need Is Love“ erschien gut vier Jahre nach dem ersten Album der Beatles. Die Band performte den Song für das Fernsehen und erreichte ein weltweites Publikum von über 400 Millionen Zuschauern. Auch dieses Lied erreichte Platz 1 der Billboard Hot 100.

Die Lyrics von John Lennon spiegeln die Atmosphäre des Sommers 1967 wider, der auch als „Summer of Love“ bekannt ist. Die Hippie-Bewegung war auf ihrem Höhepunkt, und „All You Need Is Love“ passte gut zur Flower-Power-Philosophie.