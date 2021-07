Nach Absage von Groissböck : Festspielleitung in Bayreuth findet Ersatz für Wotan-Sänger

Bayreuth Nachdem Günther Groissböck nur fünf Tage vor Beginn der Festspiele in Bayreuth seine Teilnahme als Göttervater Wotan abgesagt hatte, haben die Organisatoren Ersatz gefunden. Es übernimmt Tomasz Konieczny.

Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Wotan gefunden: Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der „Walküre“ in diesem Jahr übernehmen. Er springt für Günther Groissböck ein, der am Samstagvormittag - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli - abgesagt hatte. Das teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit: „Die Festspielleitung dankt Herrn Konieczny sehr herzlich für die kurzfristige Übernahme!“ Konieczny hatte 2018 als Friedrich von Telramund im „Lohengrin“ sein Bayreuth-Debüt gegeben.