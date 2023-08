Endgültiger Abschied Fettes Brot macht Schluss – „Wir meinen es jetzt ernst“

Und Pläne, was sie in der Zeit nach dem Ende von Fettes Brot machen, haben sie auch schon. So zieht es Warns in die Filmbranche: „Ich habe in der Coronazeit ein Filmstudium gemacht und arbeite jetzt an Filmprojekten. Das macht mir Spaß, bedeutet aber nicht, dass Musik jetzt nicht mehr in meinem Leben existiert.“