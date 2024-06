Ausverkaufte Tournee Neuer deutscher Superstar – wer ist Ayliva?

Aylivas Musik vereint unterschiedliche Welten, diese Künstlerin probiert sich auf ihrem neuen Album immer neu aus. Merkmale ihrer Songs sind poppige Vocals, Deutschrap-Beats und prägnante Klaviermelodien. Alles ist groß und dramatisch, gerne dickt sie genau dieses Drama mit Streichern an. Oft wird ihre Musik als „türkische Popmusik auf Deutsch“ beschrieben, da sie zwar hauptsächlich auf Deutsch singt, aber mit einer emotionalen Ladung, die in hierzulande manchmal als zu übertrieben abgestempelt wird. Thematisch geht es fast ausschließlich um Liebe, Herzschmerz, Trennungen und toxische Beziehungen. Oft singt sie Teile ihrer Songs in anderen Sprachen, sie mischt türkisch, arabisch und englisch. Im Vordergrund ihrer Musik steht ganz klar ihre Stimme. Sie spielt mit ihrer großen Range, sanfte Kopfstimme, laute Tönen voller Power und Riffs und Runs, die man sonst von Sängerinnen wie Ariana Grande kennt. Obwohl so viel in ihren Songs passiert, sticht ihre Stimme immer hervor.