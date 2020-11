Guns N’ Roses in Mönchengladbach : „Aus dem Flugzeug stiegen erst drei Blondinen, dann Axl Rose“

Guns N’ Roses: Axl Rose (l.) und Slash. Foto: dpa Foto: dpa/Kc Alfred

Die US-Band hat eine neue Tournee angekündigt. Michael Hilgers erinnert sich aus diesem Anlass an den legendären Auftritt von Axl Rose im Sparkassenpark in Mönchengladbach. Tenor: „Es war strange.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Holstein

Die amerikanische Rockband Guns N’ Roses will wieder auf Tournee gehen. Die Band um Sänger Axl Rose kündigte soeben Konzerte für November kommenden Jahres an, zunächst jedoch nur in Neuseeland und Australien. Die für Frühsommer 2020 geplante Tournee der Band hatte abgesagt werden müssen.

Was man mit Guns N’ Roses erleben kann, weiß Michael Hilgers. Der Chef des Sparkassenparks in Mönchengladbach veranstaltete 2012 ein Konzert mit der Gruppe, die zum damaligen Zeitpunkt nur aus Axl Rose bestand. 16.000 Fans wunderten sich am diesem Abend aber sehr. Denn nachdem die Vorband gespielt hatte, passierte erstmal gar nichts. Mehr als eine Stunde verging, bis Axl Rose um kurz vor zehn endlich auf die Bühne kam. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Auftritt wegen behördlicher Auflagen eigentlich bald beendet sein sollen. Was war da los?

Michael Hilgers erinnert sich:

Michael „Micky“ Hilgers im Sparkassenpark. Foto: bauch, jana (jaba)

„Dieses Konzert war total strange. Axl Rose war zuvor sieben Jahre lang nicht in Deutschland gewesen. Alle haben gesagt: Der kommt bestimmt nicht. Keiner glaubte daran, dass er auftreten würde. Ich hatte das damals gar nicht so auf dem Schirm, Guns N’ Roses waren nicht so mein Ding. Aber die Karten gingen schnell weg, es war ausverkauft.

Showtime war um 20 Uhr, um 22 Uhr sollte Schluss sein, wie immer bei uns, wegen der Lautstärke. Kurz vor acht war Axl Rose aber immer noch nicht da, und da habe ich den Manager gefragt: Wo bleibt denn der Kollege? Der Manager antwortete: „Alles gut, Axl ist auf dem Weg zum Flughafen.“ Wunderbar, dachte ich. Erst danach ging mir auf: Auf dem Weg zum Flughafen? Wieso zum? Ich fragte den Manager also noch einmal: Wieso auf dem Weg zum Flughafen? Er entgegnete: „Axl steht ein bisschen im Stau in Paris, aber er ist gleich am Flughafen.“ Es war fünf vor acht, und Axl Rose war noch in Paris.

Auf jeden Fall landete Axl Rose dann mit einer Chartermaschine um viertel nach neun im VIP-Bereich des Düsseldorfer Flughafens. Ich bin selbst mit dem Auto dahingefahren, um ihn abzuholen. Und ich habe dann gesehen, wie die Tür seines Learjets aufging. Da kamen erstmal drei pelzbehängte Blondinen heraus, dann er hinterher. Sie schlurften über die Flugbahn. Um viertel vor zehn waren wir endlich hier. Ich rief Polizei und Behörden an und sagte: Der Künstler ist da, aber vor zehn wird er nicht auf die Bühne gehen. Was machen wir denn jetzt?, hieß es da. Und ich sagte: „Also, ich stelle mich nicht auf die Bühne und sage den 16.000 Leuten, ihr könnt nach Hause gehen, weil es Lärmschutzprobleme gibt. Das könnte ihr gerne machen.“ Wollte natürlich niemand. Das kriegen wir schon irgendwie hin, hieß es dann.

Um kurz vor zehn stand Axl Rose tatsächlich auf der Bühne. Und als er hinaufging, jubelten seine Mitarbeiter. Sie hatten selber nicht daran geglaubt, dass er wirklich noch auftreten würde. Der Manager kam dann zu mir und sagte furztrocken: „That’s Rock and Roll.“

Das Konzert dauerte bis halb eins, und um viertel nach zwölf kam „November Rain“. Und dann fing es an zu regnen.