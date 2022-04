Auftritte von Doja Cat und The Weeknd : Das Coachella-Festival zieht nach Corona-Pause wieder die Feierwütigen an

Das Coachella-Festival zieht nach Corona-Pause wieder die Feierwütigen an

Auftritte von Doja Cat und The Weeknd

Indio, Kalifornien Am 15. April 2022 startete das Coachella-Festival in der Wüste Kaliforniens und läutete damit den Festival-Sommer ein. Tausende Menschen feierten und tanzten zur Musik vieler internationaler Musik-Stars. Und das ohne Corona-Auflagen.

Zwei Jahre in Folge war das berühmte Coachella-Festival in der Wüste Kaliforniens wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, nun kamen die Feierwütigen endlich wieder auf ihre Kosten. Zur Musik von Stars wie Doja Cat tanzten Zehntausende ohne Maske und mit viel Glitzerschminke durch das Wochenende. Die US-Sängerin rief auf der Bühne „Danke! Ich kann wirklich nicht glauben, dass wir hier sind“ und fasste damit das Glücksgefühl vieler Fans nach der langen Pause zusammen.

Mit lateinamerikanischen Klängen von Anitta war das Festival am Freitag gestartet. Sie begeisterte bei der Eröffnung zusammen mit den Gästen Snoop Dogg und Saweetie die Menge. Doch Anitta machte nur den Auftakt für insgesamt 20 Künstler aus Lateinamerika - so viele wie nie zuvor auf dem Coachella . Der Hauptauftritt des ersten Tages gehörte dann aber Harry Styles.

Zu den Headlinern gehörten neben Styles und Doja Cat auch Billie Eilish und Megan Thee Stallion. Zudem traten The Weeknd und die Swedish House Mafia am Sonntag gemeinsam auf. Sie waren erst in letzter Minute ins Programm geschrieben worden, nachdem Rapper Kanye West nur wenige Wochen vor dem Festival seinen Auftritt abgesagt hatte.