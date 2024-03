Achtziger-Jahre-Feeling in Köln Mit Rick Astley auf dem „Highway to Hell”

Köln · Er war einer der ganz Großen der Achtziger: Rick Astley startete seine Deutschlandtour „Are we there yet?“ am Samstag im Kölner Palladium mit einem Mix aus eigenen und Coversongs. Natürlich durfte auch sein größter Hit „Never gonna give you up“ dabei nicht fehlen.

10.03.2024 , 13:48 Uhr

Begeistert nicht nur Baby-Boomer, sondern auch jüngere Generationen: Rick Astley. Foto: dpa/dpa, Valda Kalnina

Von Claudia Hötzendorfer