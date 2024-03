Comeback-Single „Loser“ Apache 207 ist mit neuem Song zurück – Fans heulen

Apache 207 wird meist als Rapper bezeichnet, er war das ja auch tatsächlich mal, ganz am Anfang zu seinen Macker-Zeiten. Inzwischen ist er aber eher so etwas wie der Chefromantiker des Genres, der Buddy-Poet und Fame-Melancholiker. In „Loser“ geht es vereinfacht gesagt darum, dass Berühmtsein gar nicht mal so toll ist, wie alle denken. Apache 207 beweihräuchert sich zwar ausführlich selbst („Die Crowd schreit laut / Alles ausverkauft“), wird aber demütig, wenn es geboten ist. Denn: Was zählt, ist wahre Freundschaft.