Konzert in Köln : Apache 207 gibt sich charmant unperfekt

Apache 207. Foto: Peter Kaaden

Köln Der Rapper Apache 207 trat in der fast ausverkauften Lanxess Arena in Köln auf und wurde von seinen Fans dauerbejubelt. Der Abend gewährte Einblick in das Erfolgsgeheimnis des 24-Jährigen.