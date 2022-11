Alter Song soll iranischen Frauen Mut machen Der neue Ton der Revolution

„And if somebody hurts you, I wanna fight/ But my hands been broken one too many times/ So I'll use my voice, I'll be so fucking rude/ Words they always win, but I know I'll lose.“ Es sind die Worte aus der Strophe, welche auf den ersten Refrain „Another love“ folgt, die bei den Unterstützern der Proteste offenbar einen Nerv getroffen haben. Deutsche und iranische Frauen haben sie gemeinsam auf der Domplatte in Köln gesungen, ebenso Exiliranerinnen und -iraner im Zentrum von Berlin, während sie sich dazu aus Solidarität die Haare abschnitten. Aufnahmen von ausgelassen tanzenden Frauen, die in der islamischen Republik am Persischen Golf ihre Kopftücher verbrennen, Bilder von Gefangenen, Gefolterten, Getöteten wurden mit Odells Ode unterlegt. Solche Videos kursieren zuhauf in den sozialen Medien, viele davon auf TicToc. Pathos ist eben nicht nur der Treibstoff für Liebeslyrik, sondern auch des Protests.