Das Projekt „5/5/9“ von André Nendza Der Jazzer und sein Diebesgut

Nendza, der in Amsterdam und Köln studierte und schon mit den besten Leuten gespielt hat (Dave Liebman, Kenny Wheeler, Charlie Mariano, Philip Catherine und andere), zeichnet sich durch eine Neigung zu Bastelarbeiten aus. Die münden wie in „5/5/9“ sogar in die Dekonstruktion. Was passiert da? Nendza bedurfte in den schläfrigen, tatenlosen Momenten der Pandemie eines Wachmachers, eines geistigen anspruchsvollen Aktionsraums. Er nahm sich das Album „Root 70“ des Posaunisten-Kollegen Nils Wogram vor, darin viele Stücke, „die ich gar nicht kannte“, beschlagnahmte Harmoniefolgen, fantasierte über Rhythmen, integrierte aber auch solistische Improvisationslinien großer Kollegen wie Dexter Gordon, kurzum: Er machte aus dem Fremden das Eigene.